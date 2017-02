Is deze app het beste alternatief voor de pil?

Ben je op zoek naar een alternatief voor de pil, aangezien je niet langer allerlei hormonen in je lijf wilt krijgen? Dat snappen we best, maar het perfecte alternatief is best lastig te vinden. De Zweedse nucleair fysicus Elina Berglund claimt echter de oplossing te hebben; een app die net zo goed als de pil zou werken. Wow!

Betrouwbaar alternatief

Het klinkt haast te mooi om waar te zijn. Want met deze app zou je niet langer hoeven te piekeren over een vergeten pil, niet langer hormonen binnenkrijgen en niet langer een eng doktersbezoekje te hoeven ondernemen voor het plaatsten van een spiraaltje. Zou het?

Temperatuur meten

De app heet Natural Cycles en er zijn al 150.000 gebruikers. Hoe het werkt? Je moet iedere dag je temperatuur opmeten, door een thermometer onder je tong te leggen. De gemeten temperatuur voer je vervolgens in op de app. De app berekent daarna of je wel of niet vruchtbaar bent die dag. Zo weet je gelijk of je onbeschermd seks kunt hebben, of juist wel bescherming moet gebruiken die dag. (Mits je geen vaste partner hebt natuurlijk, dan is het gebruiken van bescherming altijd noodzakelijk!)

Even betrouwbaar

Het slikken van de pil en het gebruiken van de app zijn bijna even betrouwbare methoden van anticonceptie. De pil namelijk zo’n 99,5-99,9% betrouwbaar en slechts 0,5% wordt zwanger door een fout in de app. Het lijkt er dus op dat dit een erg goed en betrouwbaar alternatief is voor het slikken van de pil. Het vereist wel net iets meer werk, maar dan heb je geen hormonen meer in je lijf. En daar valt ook wat voor te zeggen.

Zouden jullie deze app willen proberen?

Bron: NSMBL

Lees ook: