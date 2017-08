Instagramfoto’s kunnen onthullen of je depressief bent

Hoewel social media door de meesten wordt gebruikt om te laten zien hoe geweldig leuk hun leven wel niet is, zou het volgens een nieuwe Amerikaanse studie ook kunnen verklappen of iemand een depressie heeft.

Wetenschappers aan de universiteit van Vermont hebben een algoritme ontwikkeld dat aan de hand van een Instagram-feed kan inschatten of iemand depressief is. In zeventig procent van de gevallen werd een juiste diagnose gesteld.

Filters en vrienden

De onderzoekers letten op kleurgebruik, het aantal mensen in beeld en de likes en comments die de foto’s kregen. Depressieve mensen plaatsten meer blauwe, donkere en grijze beelden en in de foto’s waren minder vaak gezichten of groepen mensen te zien. Ook gebruikten zij minder vaak filters en als zij wel een filter kozen, was Inkwell – de filter die van een foto een zwart-wit foto maakt – verreweg het populairst. Mentaal gezonde mensen kozen daarentegen het meest voor de Valencia-filter die foto’s levendige kleuren geeft.

Tool voor de toekomst

Voor je nu begint met het analyseren van al je Insta-vrienden, laten de onderzoekers weten dat de nieuwe methode slechts een concept is en nog geen bewezen manier om diagnoses te stellen. Het doel is wel om in de toekomst social media als tool te kunnen gebruiken voor het vaststellen van iemands mentale welzijn.

Bron: Huffington Post | Beeld: Shutterstock