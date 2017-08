Het knakken van je gewrichten: schadelijk of niet?

Soms hoor je ineens je gewrichten knakken wanneer je knielt of jezelf uitrekt. Sommigen knakken hun vingers ook geregeld zelf – tot grote ergernis van anderen. Want dat geluid is allesbehalve fijn om te horen. Maar kan dat knakken ook schadelijk zijn?

Lees ook: Wiebelbenen: wat is het precies en wat kan je ertegen doen?

Hoewel je het wel zou verwachten, is het geluid dat je hoort bij het knakken van je gewrichten niet afkomstig van je botten. Het komt van een soort gas dat in een zakje met vloeistof in je gewrichtsholte zit. De ‘knak’ die je hoort, is het gas dat beweegt. Bij sommige gewrichten kan het knakkende geluid ook ontstaan doordat een spier of pees over een bot beweegt. Hoe vervelend het geluid ook is, het knakken brengt geen schade toe.

Slijtende gewrichten?

Er werd lange tijd gedacht dat het knakken van je gewrichten zou kunnen zorgen voor slijtage. Verschillende onderzoeken hebben echter uitgewezen dat dat niet uitmaakt. Zo heeft de Amerikaanse arts Donald Unger gedurende vijftig jaar (say what?!) zijn linkerhand wel geknakt en zijn rechterhand niet. Na al die jaren was er geen verschil tussen de handen te vinden.

Au!

Let wel op bij het knakken van je heup of schouder, dat heeft namelijk niets met het gas te maken. Als je die knakt, til je ze tijdelijk uit de kom. Als je je heup of schouder veel knakt, kan het kraakbeen worden aangetast, waardoor de kom minder stabiel wordt.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome