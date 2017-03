Een goede nachtrust en voeding, het is nauw met elkaar verbonden. Want wil je in alle rust Klaas Vaak ontmoeten en de mooiste dromen krijgen, dan is het niet zo handig om vlak voor je nachtrust nog suiker en ander energieopwekkende ingrediënten tot je te nemen. Sterker nog, er zijn een paar ingrediënten die je slaap zelfs kunnen stimuleren.

We noemen een prei, ui en artisjokken die je kunnen helpen bij een goede nachtrust. Deze drie soorten groenten zouden veel prebiotica bevatten, volgens recent onderzoek van de Universiteit van Colorado Boulder. En wij zijn fan van prebiotica, want deze onverteerbare koolhydraten en voedingsvezels zorgen voor een goede darmflora. Een goede darmflora betekent rust en een goede nachtrust betekent dat je de dingen die je overdag meemaakt verwerkt en dat vermindert stress, dus hallo Klaas Vaak!

Over een goede nachtrust en voeding gesproken, wat is beter voor het slapen gaan: met een hongerig gevoel naar bed of snacken voor het slapengaan? Ontdek de truc voor een goede nachtrust hier. Overigens moet je ook nooit met ruzie gaan slapen en wel om deze reden. Benieuwd naar meer slaaptips? Ontdek ze op flaironline.nl.

