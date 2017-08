‘Glutenvrije producten ongezonder dan eten mét gluten’

Voor mensen met coeliakie is glutenvrij eten een must, maar tegenwoordig lijken steeds meer mensen zónder allergie te kiezen voor een glutenvrij dieet. Uit een steekproef van de Consumentenbond blijkt nu echter dat producten zonder gluten vaak juist ongezonder zijn dan eten mét gluten.

In de glutenvrije producten die onderzocht werden voor deze steekproef, bleek meer zout, suiker en vet te zitten. Ook kwam naar voren dat er minder gezonde vezels in de producten zitten. Dat terwijl de producten vaak juist wél aanzienlijk duurder zijn dan de originele variant met gluten.

Zes keer zo veel

Voor de steekproef keek de Consumentenbond naar de ingrediëntenlijst van vijf A-merkproducten en de bijbehorende glutenvrije variant. In het Wasa knäckebröd zonder gluten, blijkt zes keer zo veel verzadigd vet en twee keer zo veel zout als in de volkoren variant te zitten. Ook in de glutenvrije pannenkoekenmix van Koopmans zit twee keer zo veel zout als in de 6-granen variant.

Smaakmakers

De makers van de betreffende producten laten weten dat de extra toegevoegde suikers en zout benodigd zijn om de smaak van de glutenvrije producten op smaak te houden. Maar of je er dus goed aan doet glutenvrij te eten zonder een voedselallergie, valt dus te betwisten…

