Getsie: 10 dingen die je nog niet wist over je bed

Wist je dat je een derde van je leven doorbrengt in bed? Dat klinkt als ontzettend veel tijd, maar is toch écht waar. Het kan daarom geen kwaad om meer aandacht te besteden aan de hygiëne van je slaapvertrek. Helpling, het platform voor het boeken van een huishoudelijke hulp, zette 10 verrassende feiten voor je op een rij. Spoiler: sommige feitjes zijn niet écht fris. Oeps…



Nederlanders slapen het langst van iedereen

Wij slapen gemiddeld zo’n 8 uur en 12 minuten per nacht en zijn daarmee de langste slapers van de wereld. Japanners hebben met 7 uur en 24 minuten de minste nachtrust.

We dragen onze pyjama’s veel langer dan zou moeten

Zeg eens eerlijk, hoe vaak was jij je pyjama? Uit een Brits onderzoek blijkt dat mannen gemiddeld hun pyjama 13 dagen achter elkaar dragen zonder te wassen, terwijl vrouwen dit zelfs 17(!) dagen achtereen niet doen. Dit is natuurlijk niet écht fris te noemen. Een vieze pyjama kan zelfs voor blaasontsteking zorgen, dus doe twee keer per week een schone pyjama aan!

Je hebt meer bedpartners dan je denkt…

Of je nou een relatie hebt of niet, je slaapt sowieso nooit alleen. Meer dan anderhalf miljoen huismijten houden ons namelijk elke nacht gezelschap. Dat klinkt niet alleen vies, maar is ook nog eens slecht voor je gezondheid. De combinatie mijt en stof veroorzaakt bij sommigen een allergische reactie. De beste remedie tegen deze beestjes is de zon. Ultraviolet licht doodt huisstofmijt na 24 uur. De oplossing? Leg je matras twee keer per jaar een dag in de zon!

We stellen het aanschaffen van een nieuw matras veel te lang uit

De aanschaf van een nieuw matras is een dure grap, waardoor we het vaak maar blijven uitstellen. Volgens de Consumentenbond kan een goede matras 10 jaar meegaan voordat hij toe is aan vervanging. Uit een onderzoek van een Britse matrassenproducent blijkt dat niet iedereen zich daaraan houdt. Ongeveer 30,000 mensen die meededen aan het onderzoek hadden een matras van 40 jaar(!) oud. Oei…

Wij Nederlanders slapen helemaal niet graag naakt

20 procent van de Nederlanders tussen de 46 en 65 jaar slaapt in hun blootje, bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar is dat bij slechts 9 procent het geval. Toch zou je naakt slapen moet overwegen. Je lichaam bereikt sneller de lage temperatuur die je nodig hebt om in slaap te vallen én omdat je het kouder krijgt in je blootje, verbrand je ook nog eens meer calorieën.

Je matras wordt ieder jaar zwaarder

Elke week verlies je 3 liter zweet je in slaap. Een snelle rekensom leert dan een tien jaar oude matras is blootgesteld aan 1800 liter zweet! Hoewel het merendeel verdampt, neemt je matras toch de nodige druppels op. Hierdoor wordt het ieder jaar een stukje zwaarder. Regelmatig je matras ventileren en een goede molton matrasbeschermer is dan ook aan te raden.

Alcohol kan de oorzaak zijn van zweetaanvallen in bed

Wanneer je een avondje aan de wijn hebt gezeten, val je daarna meestal als een blok in slaap. Toch zorgt alcohol er uiteindelijk voor dat je juist slechter slaapt. Waarom? Je lichaam heeft extra energie nodig om de alcohol te verwerken waardoor je zweetaanvallen krijgt. Dit zorgt ervoor dat je vaker wakker wordt in je diepe slaap.

Een onopgemaakt bed is schoner dan een keurig gedekt bedje

Goed nieuws voor sloddervossen: slordig zijn is goed voor je gezondheid! Een onopgemaakt bed bevat minder huismijt dan een keurige opgemaakt bed. Dit komt omdat je bed nog warm is als je er net in geslapen hebt. Gooi als je opstaat even de ramen open en maak pas na het douchen je bed weer op.

Ook je kussen moet om de drie jaar vervangen worden

Je slaapt elke nacht op hetzelfde kussen. Door huidschilfers, haar en zweet is je kussen een paradijs voor huismijt, zelfs door de kussensloop heen. Een gemiddeld kussen bevat 350 duizend bacteriën, dus overweeg vooral om af en toe een nieuwe te kopen.

Knuffels moet je zo nu en dan invriezen

Als je nog steeds geen afstand hebt kunnen doen van je knuffels, raden we je aan ook die eens in de wasmachine te gooien. Stop de teddy’s af en toe voor twee dagen in een plastic zak in de vriezer en was ze daarna op 30 graden. Zo blijven ook je knuffels lekker fris, en kun je knuffelen zonder zorgen!

