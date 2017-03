DOEN: deze effectieve workout kost je slechts 7 minuten!

We kunnen er echt niet meer omheen; de lente komt eraan! Hoe blij we daar ook van worden, het geeft ons ook lichtelijke ‘rokjesdag-stress’. Want die beentjes van ons mogen bést wat strakker. Maar onze haat voor de sportschool is groot. Dus sprongen we een gat in de lucht toen we deze workout tegenkwamen. Het kost je slechts 7 minuten, je hebt er geen equipment voor nodig en je doet het gewoon vanuit huis.

No more excuses!

Bron: Career Girl Daily

Lees ook: