Met deze eenvoudige tip gaat je scheermesje langer mee

Heb jij wel eens nagedacht over de hoeveelheid bacteriën die zich in de loop van een week op je scheermesje heeft verzameld? Waarschijnlijk niet, want laten we eerlijk zijn, dat is niet echt een leuk onderwerp om je mee bezig te houden terwijl je onder de douche staat. Toch is het verstandig om er even bij stil te staan, want die bacteriën op je scheermesje doen veel meer kwaad dan je denkt. Gelukkig hebben wij ook tips voor je om de bacteriën de baas te worden!

Zoals gezegd, verzamelen bacteriën zich graag op jouw scheermesje. Bij Refinery29 vroegen ze zich af hoe dat precies zit met de hygiene en houdbaarheid van je mesje en ze vroegen een dermatoloog om advies. Wat blijkt, het zijn de bacteriën op je scheermesje die er voor zorgen dat je soms rode bultjes krijgt na het scheren. Aha! Wist jij dat?

Ook kunnen de bacteriën op je mesje voor infecties zorgen zodra jij je per ongeluk snijdt tijdens het scheren (en laten we eerlijk zijn, dat gebeurt best vaak). Geen prettig idee toch? Daarnaast wordt je mesje na een tijdje bot, wat ook niet goed is voor je huid.

Zo gaat je mesje langer mee

Het mag dus duidelijk zijn dat het verstandig is om je scheermesje regelmatig te vervangen. Hoe vaak je hem moet vervangen is afhankelijk van je gebruik, maar het is toch verstandig om hem na een paar keer gebruiken te zeker vervangen. Niet leuk, want die mesjes zijn best duur. Gelukkig is er een manier om er voor te zorgen dat je scheermesje ietsje langer mee gaat. Hier komen ie:

Grote kans dat jouw scheermesje in de douche ligt. Lekker makkelijk. Maar helaas zorgt de vochtige omgeving ervoor dat bacteriën floreren. Je kunt je mesje na gebruik dus beter op een droge plek opbergen. Spoel hem eerst goed af, dep hem dan droog en leg hem in je badkamerkastje. Dan gaat hij veel langer mee!

