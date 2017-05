Drink je het best bruisend of plat water als je probeert af te vallen?

Dat veel water drinken goed voor je is, weet iedereen. Maar dat het type water dat je drinkt je vooruitgang kan beïnvloeden wanneer je probeert af te vallen, wisten we niet. En wat drink je dan het best? Bruisend of plat water?

Onderzoekers van de universiteit van Birzeit in de buurt van Jeruzalem, onderzochten het eetgedrag van knaagdieren. En wat blijkt? Knaagdieren die bruiswater dronken, aten veel meer en werden bijgevolg dikker dan de knaagdieren die gewoon plat water dronken. Volgens de onderzoekers activeert koolzuurgas – het gas in bruiswater – het hormoon ghreline. Dat hormoon wekt eetlust op.

Als je wilt afvallen, laat je dus best de koolzuurhoudende dranken voor wat ze zijn en drink je voor het beste resultaat gewoon plat water. Wij lusten weleens graag een glaasje bruiswater. Zullen we dan toch maar overstappen naar plat water?

