Dit ultieme melkdrankje stimuleert gewichtsverlies

Zin om nog een slaapmutsje te nemen voor je in je bed kruipt? Ga dan voor een gezonde variant, namelijk ‘golden milk’, oftewel gouden melk.

Lees ook: Afvallen? Dít moet je dan vooral niet doen

Gouden melk is een combinatie van het krachtige kruid kurkuma, kokosmelk en heel af en toe ook kokosolie. Je kunt er, als je wilt, ook nog een klein beetje zwarte peper aan toevoegen om ervoor te zorgen dat je lichaam de kurkuma nog beter opneemt. Het drankje werd eeuwenlang gebruikt in de ayurvedische geneeskunde en is meer dan gewoon een lekker tussendoortje.

De voordelen van kurkuma

Uit een studie in 2013 bleek dat de voordelen van kurkuma een beetje too good to be true zijn. Het ontstekingsremmende kruid heeft ‘therapeutisch potentieel bij een aantal menselijke ziektes’, zoals kanker en alzheimer. Kurkuma kan ook helpen bij een opgeblazen gevoel en spijsverteringsproblemen. Studies beweren dat het ook gewichtsverlies zou stimuleren. Daarnaast zou het kruid antidepressieve eigenschappen hebben, wat zou leiden tot een beter humeur, minder stress, meer slaap en een betere gezondheid van de hersenen. We zeiden het al: too good.

De voordelen van kokosmelk

Wist je dat ook kokosmelk kan helpen bij het verbeteren van de spijsvertering? Het drankje zit boordevol elektrolyten en gezonde vetten, waardoor ook je darmgezondheid verbetert. Kokosmelk kan ook helpen bij het prikkelbaredarmsyndroom. Net als kurkuma vermindert kokosmelk ontstekingen en zou het helpen bij gewichtsverlies. MCT’s, een ander soort vetzuur dat te vinden is in kokosmelk, zou op zijn beurt dan weer helpen bij fysieke prestaties, waardoor je spieren opbouwt en vet verliest.

De voordelen van kokosolie

Net zoals de ingrediënten hierboven helpt kokosolie bij de vertering en stimuleert het de darmgezondheid dankzij haar antimicrobiële eigenschappen (die uit de goede vetzuren MCFA komen). Die gezonde vetten bevorderen ook de goede cholesterol (HDL).

Helemaal overtuigd? Wij voegen er graag nog een lepeltje honing, agavesiroop, vanille-extract, kaneel of gember aan toe om de uitgesproken smaak van kurkuma te camoufleren.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome



Beeld: Shutterstock