Geen slaaptekort, wel moe? Dit kan de reden zijn!

Word jij iedere ochtend wakker met het gevoel dat je echt nét in bed bent gekropen, terwijl je heel braaf acht uurtjes slaap hebt gepakt? Heel vervelend, maar er valt iets aan te doen. Wij verzamelden een aantal oorzaken die moeheid teweeg kunnen brengen. Time for a change!



Lees ook: Wat je absoluut niet moet doen als je niet kunt slapen

Je sport niet

Wij snappen echt wel dat sporten het laatste is waaraan je denkt na een lange dag werken, maar give it a try. Sporten geeft juist energie, dus haal die sportschoentjes maar uit de kast!

Je drinkt niet genoeg water

Als je te weinig drinkt, kan je lichaam niet goed functioneren. Een teken om dat aan te geven is dan vaak moeheid. Stop standaard een flesje water in je tas en plaats een grote kan water op je bureau. Zo vergeet je nooit meer te drinken. En doe jezelf een lol en laat die frisdrank staan.

Je eet te veel suiker

Suiker kan je een korte energie boost geven, maar zorgt na die piek al snel voor vermoeidheid. Suiker werkt echt verslavend, want hoe meer je ervan eet, hoe meer je er ook behoefte aan hebt. Het schijnt zelfs verslavender te zijn dan cocaïne! Say what?! Toch een dipje rond vier uur? Snack dan eens verantwoord met wat dadels of een handje ongezouten noten. Geeft je ook héél veel energie!

Je hebt een ijzertekort

Wanneer je niet genoeg ijzer binnenkrijgt, produceert je lichaam onvoldoende rode bloedcellen. Het resultaat? Juist; vermoeidheid! Houd je ijzerniveau op peil door voldoende groente, fruit en vlees te eten. En voor de vegetariërs; voldoende vleesvervangers, peulvruchten, spinazie en rode bietjes eten. En slik voor de zekerheid ook vitamine B-12 en ijzertabletten, dan zit je sowieso goed.

Je ontbijt niet

Het ontbijt is de eerste maaltijd na een lange nacht niets eten. Je kunt je voorstellen dat wanneer je niet ontbijt, je lichaam de energie mist om de dag energiek te kunnen beginnen. Sla het ontbijt dus écht niet over, en zorg dat je voor je begint met werken een voedzaam maaltje naar binnen hebt gewerkt. Altijd haast in de ochtend? Probeer dan eens deze super snelle overnight oats met pindakaas en rood fruit!

Je drinkt alcohol voor het slapengaan

Een avondje doorzakken is prima, maar niet voor een belangrijke dag of een lange werkdag. Door alcohol krijg je meer adrenaline in je lijf en zul je dus onrustiger slapen. Wil je niet ongezellig aan het water? Drink dan je laatste drankje een paar uur voor je gaat slapen. Zo kun je wél mee op kroegentocht, maar pak je ook die belangrijke uurtjes slaap.

Volg jij onze huishoudpagina al? Hier vind je al onze huishoudtips handig op een plek: www.facebook.com/flairathome

Bron: Glamour, Beeld: Giphy