Dit is waarom we bang zijn voor het donker

In het donker lijkt alles net even wat enger. Was dat geluidje nu een inbreker of gewoon het huis? Dit is waarom we bang zijn in het donker.

Zwart is de kleur van de nacht en zorgt altijd voor een bepaalde angst bij mensen. Martin Antony, professor psychologie aan de Universiteit van Toronto (Canada), legt uit: ‘Het is de kleur die alle andere kleuren kan verdringen. Als het donker is, zien we geen hand voor ogen. We kunnen niet meer waarnemen wat er om ons heen aan het gebeuren is.’

Visuele zintuigen

Hij vervolgt: ‘We weten zelfs niet meer of we alleen in de ruimte zijn. Mensen vertrouwen nu eenmaal op hun visuele zintuigen om zich te beschermen tegen gevaar. Maar een donkere nacht neemt onze zintuigen af en maakt ons kwetsbaar. We worden bang omdat we niets meer weten of zien. Bang omdat het donker is.’

Negatieve ervaring

Maar dat is niet de enige reden dat we bang zijn zodra de duisternis valt. ‘We zijn niet alleen bang van de nacht of zwart omdat het onze visuele zintuigen wegneemt”, zegt Anthony. ‘Wie in het verleden een negatieve ervaring had in het donker, ik denk daarbij aan een aanranding op straat in het holst van de nacht, zal sneller bang worden in het donker. Ook het kijken van griezelfilms kan de angst versterken.’ Helemaal niet gek dus, om dat nachtlampje nog even aan te doen!

Bron: Het Nieuwsblad | Beeld: Shutterstock