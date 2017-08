Dít is waarom je stem in je hoofd zo anders klinkt dan in de realiteit

Wanneer je jezelf terughoort op video, zul je hoogstwaarschijnlijk met je oren staan te klapperen. Want je eigen stem klinkt in je hoofd vaak zó anders dan hij in het echt is! Hoe kan dit eigenlijk? Flair ging op onderzoek uit en ontrafelde het fenomeen. Bi-zar!

Lucht versus beenderen

Neurowetenschapper Jordan Gaines legt aan NBC uit dat dit komt omdat geluid op twee verschillende manieren onze oren binnen kan binnenkomen. Hij vertelt: ‘Geluid komt binnen via de lucht of via onze beenderen. Als we bijvoorbeeld luisteren naar een opname van onze stem, dan komen de geluidsgolven via de lucht binnen.’



Geluidstrillingen

Hij vervolgt: ‘Geluidsgolven worden overdragen via de trommelvliezen en doen de drie gehoorbeentjes trillen en eindigen in het slakkenhuis. Dat is een spiraalvormige structuur, gevuld met vocht, die de trillingen omzet in zenuwimpulsen. En die impulsen worden vervolgens geïnterpreteerd door het brein.’

Onherkenbaar

Gaines legt uit dat geluiden die via de beenderen vervoerd worden, direct van onze stembanden naar ons slakkenhuis gaan. Het bekende deel wat wij als normaal beschouwen, valt dus weg wanneer we ons stemgeluid terugluisteren via een geluidsopname. Hierdoor klinkt het vaak zo anders, en kan het zelfs zijn dat je je eigen stem niet herkent!

Geluidsopname

En hoe het kan dat je stem vaak hoger klinkt op een geluidsopname dan in je hoofd? Dit komt volgens de wetenschapper doordat je stem ‘misleid’ wordt door je schedel, waardoor geluiden vaak hoger klinken dan ze in werkelijkheid zijn. ‘Dat verklaart waarom we op een opname een hoger stemgeluid hebben dan we dachten.’

