Dit is waarom je je smartphone beter niet mee kunt nemen naar het toilet

Zeg eens eerlijk: hoe vaak zit jij op de wc door Instagram te scrollen of een berichtje te sturen? Waarschijnlijk vaker wel dan niet. Toch kunnen we maar beter heel snel ophouden met deze gewoonte, want dit blijkt allerlei onhygiënische gevolgen te hebben. Brrr…

Bacillenbron

Onderzoekers van de Amerikaanse Universiteit van Arizona hebben ontdekt dat het meenemen van je telefoon naar het toilet, zorgt dat je telefoon in een grote wandelende bacillenbron veranderd. Het is volgens hen zelf zo erg dat je telefoon zelfs tien keer viezer is dan de toiletbril zelf.

Schokkend feitje

De onderzoekers deden een test met de smartphones van tieners op een school uit Arizona, en daaruit kwam een lichtelijk schokkend feitje omhoog. De telefoons van de studenten bleken per toestel namelijk zo’n 17.000 (!) bacteriën te bevatten. Hoogleraar epidemiologie aan de University of Michigan School of Public Health Emily Martin legt uit: ‘Omdat mensen hun smartphones overal mee naartoe nemen, zelfs op plaatsen waar ze normalerwijze eerst hun handen wassen vooraleer ze iets aanraken, worden die nogal snel behoorlijk vies.’

Oplossing

De oplossing voor een schonere telefoon is simpel volgens de onderzoekers van de universiteit. Maak van het toilet een verboden terrein voor je smartphone, was je handen meerdere keren per dag, en ontsmet je telefoon een keer per maand. Dit kun je het beste doen met een doekje, wat je voor gebruik onderdompelt in een mix van 60% water en 40% ontsmettingsalcohol. Zo maak je het gebruiken van je telefoon een stuk frisser!

Bron: GVA Beeld: Shutterstock