Dit is het beste moment van de dag om je benen te scheren

Het liefste zouden we onze benen gewoon niet moeten scheren of het in ieder geval altijd zo lang mogelijk uitstellen. Prima als je single bent of met koude temperaturen. Maar nu de zon weer volop schijnt, is het tijd om je scheermesje uit de badkamerkast te halen.

Blijkbaar bestaat er een uitgelezen moment om je benen te scheren. Je kan het snel doen voor je naar je werk vertrekt of als je onder de douche staat. Maar wil je echt zo lang mogelijk genieten van je gladde benen? Dan moet je je scheermesje net voor je gaat slapen gebruiken.

Waarom? Dit komt omdat je benen warm(er) worden als we slapen. Ze zwellen lichtjes op en zo worden de gemiste haartjes minder zichtbaar. Wanneer je ’s ochtends opstaat, zullen ze vervolgens gladder aanvoelen.

Scheer jij ’s morgens je benen? Dan zullen je benen vaak minder zacht aanvoelen. Dit komt omdat je poriën zich sluiten wanneer ze in contact komen met de koude temperaturen.

