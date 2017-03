Dit drankje geeft je flawless skin én een platte buik

In de koude wintermaanden kun je niet alleen last hebben van de kou, maar ook nog een aantal andere ongemakken ervaren. Een onrustige huid bijvoorbeeld. Of een buik die toch echt niet meer zo plat was als in de zomer. De oplossing hiervoor ligt binnen handbereik en is nog lekker ook. Ha!

Turmeric Latte

Het wondermiddel bevat slechts een paar ingrediënten en kun je ook nog eens gemakkelijk zelf maken. Waar we het over hebben? Een drankje met de naam Turmeric Latte. Wat? Het is een latte, gemaakt van kurkuma en plantaardige melk. Het zou dé ideale vervanger zijn voor koffie (zonder cafeïne maar mét veel gezondheidsvoordelen), en schijnt je dus echt een stukje knapper te maken.

Trendy drankje

Het drankje gaat ook wel onder de naam ‘Golden Milk‘ en is een ideale start van je dag. In Amerika is de warme drank een ware hit en langzamerhand begint de trend ook in Nederland te leven. Het drankje maak je met Kurkuma, gember, kokosolie, en een natuurlijke zoetstof zoals agavesiroop of ahornsiroop. Dit wondermiddel heeft haar roots in de Indiaanse cultuur liggen.

Als we online magazine Birdie moeten geloven, zorgt het drinken van een turmeric Latte a day, onder andere voor een mooiere huid. Daarnaast zou het goed zijn voor hart- en bloedvaten en een opgeblazen buik tegengaan. Maar da’s nog niet alles. Want wanneer je iedere dag start met een verse Golden Milk, zou dat je humeur ook nog eens beter kunnen maken. En door dit drankje te drinken geef je je imuunsysteem een boost. Sounds pretty good!

Goed. Het moge duidelijk zijn: vanaf nu drinken we allemaal aan een Turmeric Latte!

Il y a une nouvelle recette à découvrir sur le blog (lien dans ma bio 😋) : le Golden Milk ✨💦, le breuvage lacté d’une jolie couleur ambrée et aux 1000 vertus ! Bonne journée #ACTIVRE A post shared by Christelle – Le Canard Ivre (@lecanardivre) on Mar 8, 2017 at 11:43pm PST

