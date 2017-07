Waarom muziek je zo kan raken

De een heeft het bij een klassiek stuk, de ander bij een ballad. Eén ding staat vast, muziek en emoties gaan met elkaar gepaard. Er is ook een verklaring voor het feit dat soms, na het luisteren van een bepaald nummer, de tranen in je ogen staan.

Het is eigenlijk heel logisch te verklaren, zo bleek uit een onderzoek dat onlangs werd gepubliceerd. Op het moment dat een nummer je kippenvel geeft of ontroert, gebeurt er iets in je hoofd. Een bepaald deel van je zenuwstelsel wordt aangesproken en tegelijkertijd ook het ‘beloningssysteem’ van je hersenen.

Tranen van geluk

In je hersenen wordt dopamine, een gelukshormoon, aangemaakt. Hoewel het gevoel misschien verdrietig of negatief kan zijn, ervaar je eigenlijk tranen van geluk. Hoe gek dat ook klinkt.

De muziek waar je kippenvel van krijgt, kan zowel vrolijk als verdrietig zijn en kan je zowel opwinden als kalmeren. De nummers waar je om moet huilen zijn vaak wat rustiger, langzamer en zijn in mineur. Dat roept andere gevoelens op.

Onverwachte wending

Volgens musici en onderzoekers zijn er verschillende oorzaken voor de tranen. Zo wordt er beweerd dat onverwachte wendingen in de muziek een oorzaak voor de tranen kunnen zijn. Over het algemeen, wanneer we een nummer horen, verwachten we namelijk de melodie een beetje te kennen, muziek is wat voorspelbaar. Wanneer daar dan ineens een akkoord is dat je helemaal niet aan zag komen, doet dit iets met je emoties.

Waarom de één nu tot tranen toe geroerd wordt door een nummer van Adèle, terwijl het de ander helemaal niets doet, heeft alles te maken met de manier waarop ons lichaam op muziek reageert. Het heeft te maken met onze relatie met muziek, of we muziek bijvoorbeeld gebruiken om met problemen om te gaan of als ontspanning.

