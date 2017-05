Dít is de reden dat je iedere dertig seconden je telefoon checkt!

Je kent het ongetwijfeld! Je hebt je telefoon nog geen tien seconden weggelegd, of je pakt hem weer. Even checken of je niets gemist hebt. Jij denkt misschien dat je dit compleet onbewust doet, maar niets is minder waar.

Lees ook: We laden onze smartphone al ons hele leven verkeerd op

Slim

Bij het maken van een telefoon en ontwikkelen van een app komt een heel arsenaal aan marketeers kijken. Door middel van een aantal psychologische trucjes zorgen zij ervoor dat dat jij de hele dag door weer naar je telefoon grijpt, vaak zonder het zelf door te hebben.

Routine

In een video legt NRC Journalist Wouter van Oort uit dat dit alles te maken heeft met aangeleerde gewoontes. Telefoon- en appontwikkelaars doen er alles aan om te zorgen dat de smartphone onderdeel is van onze dagelijkse routine en dat doen ze op de volgende manier.

Trigger

Het eerste element is een trigger, iets waardoor je zin krijgt in een bepaald soort gedrag. In dit geval is dat het gebruiken van je telefoon of een bepaalde app. Actie

Daarop volgt de actie. Dit is het logische gevolg van de trigger, namelijk het uitvoeren. Je pakt je telefoon erbij. Beloning

Het derde element is de beloning. Een geluksmoment, waarbij het gelukshormoon dopamine vrijkomt in de hersenen. Betrokkenheid

Tot slot is er de betrokkenheid, de mate waarin we de actie blijven uitvoeren.

Beloningen

We duiken nog iets dieper in deze strategie. Wij mensen zijn namelijk gevoelig voor drie soorten beloning. Sociale, fysieke en intrinsieke beloningen wel te verstaan. De strategen van telefoons en apps spelen in op de sociale en intrinsieke beloningen. Sociale beloningen zijn bijvoorbeeld de likes die je op een statusupdate krijgt of de blauwe vinkjes van Whatsapp, wanneer iemand jouw bericht gezien heeft.

Orde

De intrinsieke beloning heeft alles te maken met de natuurlijke drang van de mens om orde te houden. Je kent het wel, is je homescreen net helemaal leeg, zie je weer zo’n rood bolletje in de hoek staan. Snel aanklikken! Het is allemaal heel natuurlijk. Hoe meer notificaties we ontvangen, hoe meer we geneigd zijn die weer ‘op te ruimen’.

Verslaafd

Wanneer jij de volgende keer dus weer afgeleid bent omdat je zo nodig je Instagram, Facebook of Whatsapp voor de derde keer in vijf minuten checkt, kun je met een gerust hart vertellen dat het niet jouw schuld is!

Wil je niets meer missen van Flair? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale lente-aanbieding: 10 nummers voor slechts €10

bron: nrc