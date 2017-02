DILEMMA: Poets je het best je tanden voor of na het ontbijt?

Er zijn twee soorten mensen in de wereld. Enerzijds heb je de ochtendvogels die uit hun bed springen, make-up aanbrengen en tanden poetsen om daarna rustig te kunnen ontbijten. Anderzijds heb je de mensen die uit hun bed sloffen, een grote kop koffie leegdrinken om daarna hun tanden te gaan poetsen. Maar wat is nu juist het beste: je tanden voor of na het ontbijt poetsen?

De meerderheid van de mensen zou zijn tanden poetsen na het ontbijt, om de achtergebleven etensresten en onfrisse geurtjes weg te krijgen. Dan start je gelijk je dag met een frisse en gezonde mond. Maar blijkbaar is dat toch niet het juiste ritueel, want volgens verschillende tandartsen kan je je tanden beter poetsen VOOR het ontbijt.

Glazuur

Het klinkt een beetje raar, maar je tanden na het eten poetsen zou namelijk méér schade aanrichten dan je zou denken. Terwijl je aan het eten bent, wordt het glazuur van je tanden namelijk aangevallen door alle suikers en zuren – lees: ontbijtgranen en fruitsap – die in het voedsel zitten. Als je dan onmiddellijk je tanden gaat poetsen, heeft het glazuur geen tijd gehad om te herstellen en kan je nog meer schade aanrichten. Wie dus echt geen zin heeft om zijn tanden voor het ontbijt te poetsen, moet minstens 30 minuten wachten na het eten.

Miss Perfect

Dé perfecte tanden-poetsen-routine? Nadat je uit je bed komt, ga je best gewoon even je tanden poetsen. Daarna neem je een lekker ontbijtje om erna met mondwater en flosdraad de achtergebleven restjes te verwijderen. Simpel toch?

