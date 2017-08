Deze self-care app maakt je leven een stukje makkelijker

We willen allemaal graag gezond leven. Twee liter water per dag drinken, voldoende bewegen of onze handen verzorgen met crème. Het lukt ons alleen niet altijd en daar kan de app Aloe ons een handje bij helpen.

In de drukte van alle dag vergeten we vaak de dingen te doen die belangrijk voor ons zijn. De pil vergeten in te nemen, voldoende water drinken of voldoende bewegen, we hebben er gewoon niet altijd erg in. Daar komt nu verandering in met de Aloe App.

Deze app, ontwikkeld om jou een handje te helpen, herinnert je aan allerlei kleine dingen die je anders zelf zou vergeten. Je hoeft niet meer overal een aparte wekker voor te zetten, de app houdt alles voor je in de gaten. Handig!

Bron: Metro UK