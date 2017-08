Deze banen zijn het slechtst voor je gezondheid

Zitten is het nieuwe roken, wordt dikwijls gezegd. Mensen met een kantoorbaan zouden dan ook een groter risico hebben op allerlei gezondheidsklachten en kwaaltjes. Maar recent onderzoek wijst uit dat je jezelf met een zittend beroep gelukkig mag prijzen. Want sómmige banen zijn nog veel slechter voor je.

Het onderzoek werd uitgevoerd door een team Amerikaanse wetenschappers, waarbij er uitgezocht moest worden welke banen het minst gezond zijn. Hier werd voornamelijk gekeken naar jobs waarbij er onder werknemers veel gekampt wordt met slapeloosheid, gewichtstoename en stress.

Uit het onderzoek kwam onderstaand rijtje met banen en bedrijfstakken als meest ongezond naar voren.

Winkelmedewerker Bouwsector Fabriekswerk Zorg en medische beroepen

Ruim 43% van de mensen die werkzaam zijn in deze vier sectoren, gaven aan te ervaren dat hun baan dé oorzaak was van hun lichamelijke klachten. Verrassend is ook dat het onderzoek uitwees dat goedbetaalde banen met veel vakantiedagen, óók slecht voor je gezondheid zijn. Want werknemers zouden deze vakantiedagen veelal onbenut laten, wat veel stress en vermoeidheid teweeg zou brengen. En da’s natuurlijk ook echt niet gezond te noemen.

Nu is het natuurlijk echt niet zo dat iedereen die in deze sectors werkt gelijk een andere baan moet gaan zoeken. Maar als je vaak gestrest bent op je werk en kampt met slapeloosheid, is het wel aan te raden om verandering in je leven aan te brengen. Wil je wel wat meer rust ervaren? Hier kun je een aantal tips lezen om dat te kunnen bereiken!

Bron: Grazia Beeld: Shutterstock