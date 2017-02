Deze 7 voedingswaren zijn het slechtste voor je hart

Wij zouden je graag vertellen dat het eten van ijs, koekjes en andere zoetigheden goed voor je gezondheid is. Maar helaas is niets minder waar. Wist je dat sommige voedingswaren zelfs invloed hebben op de gezondheid van je hart? Omdat we graag willen dat onze lezeressen zo lang mogelijk op deze aardbol rond kunnen lopen, hebben we nu een lijstje opgesteld met een aantal voedingswaren die je beter uit je voedingspatroon kunt skippen.

Sorry, leuk ga je dit niet vinden. Wij waren ook lichtelijk teneergeslagen toen we ontdeken dat bijna ál onze guilty pleasures niet écht bevordelijk zijn voor onze rikketik. Maar, er is een aantal snacks die je juist wel kunt eten voor een goede conditie van je hart. Lees: snacks vol goede vetten, zoals nootjes en avocado.! Onderstaande etenswaren kun je echter voortaan beter niet meer in je winkelmandje gooien…

Gefrituurd voedsel

Bummer. Wanneer je écht gezond wil leven, kun je het beste kiezen om al het gefrituurde voedsel te skippen. Het hoge gehalte aan transvetten in gefrituurd voedsel, zou je cholesterol verhogen. En dat is niet erg goed voor de conditie van je hart.

Snoep

Ook hier werden we flink weemoedig van, maar snoep is nog zoiets wat je beter links kunt laten liggen. Uit een onderzoek dat gepubliceerd werd in de JAMA Internal Medicine, blijkt dat suiker een van de grootste boosdoeners van hartkwalen is.

Frisdrank en vruchtensappen met suiker

Mocht je dit nog niet weten, dan is het even opletten geblazen. Want de meeste frisdranken bevatten nog meer suikers dan sommig voedsel. Drink je dagelijks meerdere glazen frisdrank of vruchtensappen vol suikers? Dan is het een goed idee om ook deze gewoonte te veranderen.

Fast food burgers

Helaas, ladies. Dat tripje naar de snackbar kun je voortaan maar beter overslaan. Fast food ketens gebruiken over het algemeen slechte vetten, minder goede ingrediënten en het voedsel wordt vaak op een slechte manier bereid. Als je dan tóch zin hebt in een burger, kun je het veel beter zelf thuis klaarmaken. Is vaak nog lekkerder ook!

Cornflakes en ontbijtgranen

Denk je gezond bezig te zijn door te ontbijten met een bakje kwart met cruesli, is het nóg niet goed. De meeste ontbijtgranen bevatten onzettend veel suikers. Door de dag te starten met zoveel suiker, zal je bloedsuikerspiegel flink op en neer gaan. Het gevolg? Je hebt de hele dag door meer sugar cravings. Met alle gevolgen van dien…

Margarine

Nog zo’n devil in disguise. Want het klinkt zo gezond, om te kiezen om je toast met margarine in plaats van vette roomboter te besmeren. Maar helaas. Margarine zit boordevol transvetten. En zoals we eerder al zeiden, zijn die vetten niet goed voor je hart.

Bewerkte vleeswaren

In deze categorie vallen onder andere bacon en worstjes. We know, niets beter dan een gebakken eitje met spek op zondag. Maar bewerkte vleeswaren schijnen niet echt bevordelijk voor je hart te zijn. Waarom? Deze vleeswaren bevatten veel verzadigde vetten, om nog maar te zwijgen over de hoeveelheid zout die erin verwerkt zit.

Natuurlijk kan af en toe bovenstaande etenwaren verorberen echt geen kwaad. Maar wanneer je al deze producten vaak eet, is het wellicht geen slecht idee om te minderen!

Bron: Essence.com

