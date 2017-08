Spice up your life! Een klein beetje cayennepeper toevoegen aan je maaltijd, kan een simpel hapje nét wat smaakvoller maken. Maar het pittige pepertje is niet alleen een smaakmaker, want het is ook nog eens hartstikke goed voor je. Wij zetten de verrassende gezondheidsvoordelen van cayennepeper op een rijtje.

Het is goed voor de lijn

Nu gaan we écht niet vertellen dat je dagelijks een cayennepeper naar binnen moet werken, maar toch kan cayennepeper in slechts een kleine hoeveelheid bijdragen aan de slanke lijn. Hoe dan? Pittig eten is een ware boost voor je metabolisme en kan ervoor zorgen dat je meer calorieën verbruikt.

Het kan pijn bestrijden

Cayennepeper bevat het stofje capsaïcine. Say what? Wij waren ook niet bekend met ’t stofje met deze ingewikkelde naam, maar het blijkt bekend te staan als een natuurlijke pijnbestrijder. Cayennepeper zou onder andere goed zijn om artritis tegen te gaan.

Het kan zweren voorkomen

Daar is het stofje weer, want naast pijn bestrijden, doodt het stofje capsaïcine ook nog eens de bacteriën die zweren veroorzaken. Lekker pittig eten is dus zeker aan te raden, want daarmee kun je het risico op zweren sterk verminderen.

Het helpt tegen verkoudheid

Last but not least, is cayennepeper ook nog eens heel goed tegen verkoudheid. Vooral wanneer je last hebt van neus- of bijholteontsteking, is het aan te raden om iedere dag een klein beetje cayennepeper toe te voegen aan je maaltijd.

Let op: zorg ervoor dat je niet té veel cayennepeper aan je eten toevoegt, want het is ontzettend pittig!

