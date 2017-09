De dood van Meike’s dochter inspireerde haar om dekens voor couveusekindjes te maken

Zussen Meike en Lieke maken dekentjes voor couveusekindjes in het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Fieke-dekentjes, welteverstaan. Het idee ontstond toen Meike’s dochter Fieke na 27 weken zwangerschap werd geboren. Twee weken na haar geboorte overleed ze.

Meike had tot twintig weken een goede zwangerschap. Ze voelde zich goed en had nergens last van. Totdat haar vliezen ineens braken en ze vruchtwater verloor. ‘Ik ben meteen naar het ziekenhuis gegaan, waar het in eerste instantie allemaal mee leek te vallen en ik het advies kreeg om rust te houden. Bij de volgende controle bleek dat ik toch wel erg weinig vruchtwater had en werd ik doorgestuurd naar het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven.’ Meike moest rust houden en kon verder alleen maar afwachten. Wekelijkse controles volgden. ‘Dat was iedere keer weer spannend, omdat ik tussendoor nog steeds vruchtwater verloor. Verder bleef het gelukkig allemaal rustig. Met 25 weken zwangerschap ben ik opgenomen, puur uit voorzorg. Wanneer de bevalling op gang zou komen zou het zomaar eens heel snel kunnen gaan, en dan was ik alvast in het ziekenhuis.’

Op een avond kreeg Meike weeën. ‘Omdat Fieke in een stuit lag is ze ’s ochtends met een keizersnede gehaald. Fieke is op 24 april 2015 geboren na een zwangerschap van 27 weken. Ze was heel klein en had een zware start. Fieke was heel ziek, moest aan de beademing en kreeg allerlei infusen. Na een paar dagen mocht ze – wonder boven wonder – van de beademing af en kreeg ze ondersteuning door middel van cPAP. Ze ging met stapjes vooruit en we waren enorm trots op haar. Ze had nog een hele lange weg te gaan en er waren veel zorgen, maar wij genoten enorm van haar. We wisten ook dat er nog allerlei tegenslagen konden komen.’

Kleur in het klinische ziekenhuis

Direct na de geboorte van Fieke kwam Meike’s familie, inclusief haar zus Lieke, naar het ziekenhuis. ‘Toen ik Fieke in de couveuse zagen liggen lag er een gekleurd dekentje bij haar. Dat gaf meteen een huiselijk en vrolijk gevoel. Alles in het ziekenhuis en in de couveuse ziet er namelijk klinisch en wit uit dus een beetje kleur maakt alles net iets vrolijker. Ik kreeg die avond een foto toegestuurd van Meike en Fieke’s vader Bart met de vraag of ik dekentjes kon maken voor Fieke. Ik ben direct achter de naaimachine gedoken en heb twee dekentjes gemaakt, uitgewassen en de volgende dag meegenomen. Je kan in zo’n situatie heel weinig doen. Nu kon ik toch íéts doen en dat voelde heel fijn.’

Binnen een uur overleed ze

Na twee weken in de couveuse kreeg Fieke een infectie. Dit bleek te veel voor het kleine meisje. ‘Het ging allemaal heel snel. Binnen een uur overleed ze, op 8 mei 2015.’ Fieke is het eerste dochtertje van Meike en Bart. Op 23 maart van dit jaar heeft ze een zusje gekregen, Kiki.

Fieke-pakketjes

Meike: ‘Een paar weken na het overlijden van Fieke zijn Lieke en ik bij elkaar gaan zitten. We zetten twee naaimachines tegenover elkaar, inclusief een schaaltje chocola en een pak tissues. Aan het einde van de tafel stond een foto van Fieke met een brandend kaarsje.’ Zo begonnen de zussen met het maken van dekentjes voor andere kinderen op de NICU. ‘We praatten veel over Fieke en wat er allemaal in die korte tijd is gebeurd. Alles ging met een lach en een traan. Dat pak tissues vloog er doorheen, net zoals het schaaltje chocola.’ Lieke: ‘Al snel kwamen er ideeën om pakketjes – met een dekentje en een geurdoekje – te maken voor de kinderen op de NICU, die ze ook mee naar huis mochten nemen. We vinden dat ieder prematuur kindje (en de ouders daarvan) een pakketje verdiend. Dat ze het mee naar huis kunnen nemen en later als ze ‘groot’ zijn kunnen zien hoe klein ze geboren zijn. We namen contact op met het ziekenhuis en ook zij waren enthousiast. Snel kreeg het goede doel Fieke steeds meer vorm.’

De ouders van de couveusekindjes en het ziekenhuispersoneel waren erg blij met de Fieke-dekentjes, maar al snel kwamen Meike en Lieke erachter dat het maken van de dekentjes een dure hobby is. ‘Honderd euro is niks. Stofjes, bandjes, kantjes, spuugdoekjes, visitekaartjes, garen: noem het maar op,’ vertelt Lieke. Via familie en vrienden kregen de zussen donaties, spuugdoekjes en stoffen. ‘Daar waren we ontzettend blij mee, zo konden we weer even vooruit. Maar dat konden we niet lang volhouden.’ Vervolgens startten Meike en Lieke met maken van babykleding, die ze verkochten via hun Facebookpagina. Van het geld dat ze daarmee ophaalden, maakten ze nieuwe Fieke-pakketjes.

Hulp gevraagd

Meike: ‘We zijn nu ruim twee jaar bezig en hebben we samen met een aantal trouwe vrijwilligers – daar zijn we enorm dankbaar voor – inmiddels ruim 450 pakketjes naar het MMC Veldhoven gebracht. Onze ambitie is om in de toekomst alle NICU’s van Nederland te bevoorraden met onze Fieke-pakketjes. In Nederland zijn er tien NICU-afdelingen, dit zijn ongeveer vierduizend premature kindjes per jaar. Daar hebben we alleen wel geld en vrijwilligers voor nodig.’

Wil jij Meike en Lieke helpen om meer couveusekindjes en hun ouders blij te maken met hun Fieke-dekentjes? Klik hier om te doneren of om vrijwilliger te worden.

