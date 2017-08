Dit is volgens experts de beste leeftijd om te trouwen

Een goed huwelijk zit ‘m in verschillende factoren. Communicatie, teamwork en karaktertrekken bijvoorbeeld. Maar heb je ooit nagedacht over de rol die je leeftijd daarin speelt? Experts menen dat dit heel belangrijk is.

Relatie-expert Audrey Hope meent dat de leeftijd waarop je trouwt een belangrijke factor speelt in het verloop van je huwelijk. Ze meent dat het vroeger maar normaal was om zo snel mogelijk te trouwen, terwijl het nu belangrijk is om goed de tijd te nemen.

Ontwikkeling

Volgens Kelsey Torgerson is het belangrijk in ieder geval te wachten tot je hersenen volledig ontwikkeld zijn. Deze leeftijd is ongeveer 25 jaar.

Exacte leeftijd

Wie het wat specifieker wil weten, kan bij Weena Cullins terecht voor advies. Deze Amerikaanse relatietherapeut heeft al aardig wat jaren ervaring en is daarin een hoop tegengekomen. Zij meent dat de beste leeftijd om te trouwen 28 is. Volgens haar hebben mensen van die leeftijd al voldoende tijd gehad om te ontdekken wie zij zijn en willen zijn. Ook hebben ze al de nodige levenservaring.

