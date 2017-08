Dankzij deze methode val je binnen één minuut in slaap

Hoe moe je ook bent, soms wil het maar niet lukken om in slaap te vallen. Ontzettend vervelend, maar gelukkig komt een Amerikaanse arts met dé methode die jou gaat helpen.

Lees ook: Slaaptekort? Zo overleef je die werkdag

Schaapjes tellen, kalmerende thee en slaapmaskers: waarschijnlijk heb je al een heleboel geprobeerd als je vaak tegen slaapproblemen aanloopt. Heb je er regelmatig last van, dan is het verstandig om eens te achterhalen of er iets is wat je stress of angst bezorgt. Kun je deze dingen minderen of schrappen, dan zal je hoogstwaarschijnlijk direct merken dat je slaappatroon daar baat bij heeft.

Om binnen een minuut in slaap te vallen kwam Andrew Weill met een speciale ademhalingsmethode, ook wel de ‘4-7-8’ ademhalingstruc genoemd. Volgens de methode van de Amerikaanse arts zou je moeten beginnen met een inademing door je neus van vier seconden. Hierna moet je je adem zeven seconden inhouden en vervolgens via je mond uitademen, gedurende acht seconden. Herhaal je dit een aantal keer, dan zouden je hersenen een seintje krijgen waardoor je hartslag vertraagt en je sneller in slaap valt. Zzz…

Wil je niets meer missen van Flair deze zomer? Profiteer nu van onze speciale aanbieding: 10x Flair voor 10 euro!

Bron: Byrdie