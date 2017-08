Dankzij deze hits valt je baby binnen een mum van tijd in slaap

Wiegen, liedjes zingen en knuffelen: soms kun je doen wat je wil maar lukt het niet om je baby in slaap te krijgen. De website Rockabye Baby! biedt de uitkomst met playlists die je kids wél laten slapen.

Als je op dagelijkse basis In de maneschijn, Altijd is Kortjakje ziek en Slaap kindje slaap zingt, is het niet gek als je deze kinderliedjes na verloop van tijd niet meer kunt aanhoren. Rockabye Baby! stelt daarom playlists samen met hits uit de oude doos, maar ook popnummers van nu. Denk hierbij aan nummers van Metallica en Nirvana, maar ook aan hits van bijvoorbeeld Adele en Beyoncé. Het zou rustgevend moeten zijn voor je baby, maar ook een stuk leuker voor de ouders. En dat tweede is het sowieso, toch?

De albums zijn verkrijgbaar via de website van Rockabye Baby! of je kunt ze streamen via Spotify. Wat vind jij van het onderstaande voorproefje?

Bron: HLN