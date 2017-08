Daarom heb jij last van haaruitval

Dunner wordend haar en haaruitval is vaak een groot problemen voor vrouwen. Je staat in de douche en ineens valt er een enorme haarbal naar beneden. Yikes! Wij geven de meest voorkomende redenen van haaruitval en tips om het tegen te gaan.

6 redenen waarom jij haaruitval hebt

1. Het weer is veranderd

Weersveranderingen zijn de meest voorkomende reden voor haaruitval. Wanneer het klimaat verandert, gaat je lichaam door een aanpassingsperiode die effect kan hebben op de haargroeicyclus. Je haar groeit sneller tijdens de zomermaanden dus is het niet meer dan logisch dat je verschil merkt op het einde van de zomer. Een dieet dat de juiste voedingsstoffen, zoals ijzer, eiwitten en gezonde vetten bevat kan een stabiele haargroei stimuleren.

2. Je draagt je haar altijd in een staart

Elastiekjes houden je haar in vorm tijdens die sweaty sportsessie, maar als je meer dan vier keer per week een haarelastiekje gebruikt (zelfs ’s nachts in bed), krijgt je haar constant een geconcentreerde druk op één bepaald punt waardoor je haar gaat ‘breken’. Maak gebruik van naadloze elastiekjes, zoals deze van Hema bijvoorbeeld.

3. Je stijlt je haar te vaak

Het is geen geheim dat het gebruik van hete tools als een föhn of stijltang invloed heeft op je haar. Het vocht wordt uit je haar getrokken waardoor er kleine scheurtjes ontstaan. Gebruik eerst een heat protecting spray vooraleer je gebruik maakt van je föhn of stijltang. Let er ook op dat je je stijltang niet te heet zet.

4. Stress

Elke vorm van fysieke of emotionele stress kunnen bepaalde hormonen triggeren die de haarcyclus verstoren. Door stress gaan je hersenen cortisol (hét stresshormoon bij uitstek) produceren, waardoor je last krijgt van haaruitval.

5. Je hebt geen conditioner gebruikt

Conditioner gebruiken voor je haar is een beetje hetzelfde als dagcrème smeren. Als je het niet doet, gaat je huid uitdrogen en schilferen. Same voor je hoofdhuid. Als je schrik hebt dat je fijn haar gewoon recht naar beneden gaat vallen, masseer dan een kleine hoeveel lichte conditioner in je haar voor ongeveer 30 seconden en spoel daarna uit.

6. Katoenen hoofdkussen

Alles wat wrijving veroorzaakt voor je haar, kan de haarfollikel verzwakken waardoor je haar broos en dun wordt. En aangezien katoenen kussens vocht kunnen absorberen, kan je je favoriete sloop beter inruilen voor een satijnen of zijden variant.

