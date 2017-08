Bewezen: wie veel koffie drinkt, snoept ook meer

We zijn dol op koffie, komen de dag vaak niet door zonder. Maar vaak gaat dit heerlijke drankje gepaard met een ‘koekje erbij?’. Uit onderzoek blijkt dat we door koffie meer zouden snoepen. Herken jij jezelf hierin?

Zo zit het

Volgens onderzoek van de Cornell Universiteit beïnvloedt koffie de manier waarop je hersenen bepaalde smaken registreren. Zij ontdekten dat tijdens en net na het drinken van koffie suiker minder goed geregistreerd wordt door de hersenen.

Dit zou betekenen dat je nog meer verlangt naar zoetigheid. Zowel in je koffie, als bijvoorbeeld een extra koekje omdat je die eerste niet zo goed hebt geregistreerd.

Dit gebeurt alleen bij koffie met cafeïne, het is namelijk deze stof die dat effect veroorzaakt. Voortaan misschien even wachten met dat koekje? Of toch maar décaf drinken.

Bron: Huffingtonpost