Bewezen: vrouwen die pas na hun dertigste kinderen krijgen, leven langer

Op welke leeftijd begint de klok écht te tikken om kinderen te krijgen? Veel vrouwen denken dat vanaf hun dertigste de kans om zwanger te worden afneemt, maar recent onderzoek spreekt dit tegen. Sterker nog, na je dertigste is zelfs de beste leeftijd om aan kinderen te beginnen!

De statistiek die beweert dat één op drie vrouwen na hun 35ste moeilijkheden ervaren om zwanger te worden, hebben we ongetwijfeld allemaal al gehoord, maar die cijfers zijn volgens de BBC al 300 jaar oud. Amerikaanse wetenschappers deden in 2004 nieuw onderzoek en uit die cijfers blijkt dat 82 % van de vrouwen tussen 35 en 39 jaar binnen het jaar zwanger wordt als ze ongeveer tweemaal per week proberen.

Levensverwachting

Volgens onderzoekers aan de Universiteit van Coimbra in Portugal is het bovendien beter voor de vrouw om na haar dertigste pas een eerste kind te krijgen. Ze vergeleken de levensverwachting van vrouwen in verschillende Europese landen tussen 2004 en 2013. Voor het onderzoek bekeken ze of de vrouwen kinderen hadden en op welke leeftijd. Wat blijkt, vrouwen die rond hun dertigste pas voor het eerst moeder worden, leven gemiddeld langer dan vrouwen die op 20-jarige leeftijd al aan kinderen beginnen.

Ha! De volgende keer dat je ouders zagen wanneer ze kleinkinderen mogen verwachten, heb je nu de wetenschap aan je kant!

