Bewezen: Vitamine D-supplementen verkleinen kans op griep

Heb je alweer een loopneus? Dan ben je niet de enige. Het lijkt wel alsof iedereen rondom ons ziek, zwak en misselijk is. Recent onderzoek wijst nu uit dat het slikken van vitamine D-supplementen de kans op griep en verkoudheid flink kan verminderen.

Bescherming van de luchtwegen

Er was al bekend dat het slikken van extra vitamine D supplementen goed voor de gezondheid is, maar de vitamine blijkt nóg beter voor ons te zijn dan we dachten. Dit blijkt uit een grootschalig onderzoek dat is uitgevoerd onder 20.000 mensen. Naar voren kwam dat vitamine D een bescherming geeft voor de luchtwegen. Ook de kans op griep en verkoudheid zou door het slikken van vitamine D-supplementen verminderd worden.

Meest effectief

Uit het onderzoek, dat is uitgevoerd door de British Medical Journal , kwam ook naar voren dat de supplementen het meest effect hebben op mensen die al een laag vitamine D gehalte in hun lichaam hebben. Wanneer het supplement dagelijks ingenomen wordt, zal het volgens het onderzoek het meest effect hebben.

Zonlicht

Vitamine D halen we voornamelijk uit zonlicht, wat gelijk ook een verklaring is voor het feit dat we in de winter zo vaak ziek zijn. Natuurlijk zijn supplementen geen vervanging voor gezonde voeding – want een evenwichting voedingspatroon is de basis van een gezond lijf. Maar mocht je kwakkelend door de winter gaan, is het bijslikken van vitamine D-supplementen helemaal niet zo’n gek idee!

Bron: Nu.nl

