Bewezen: van een glas wijn krijg je een creatieve geest

Bruis je niet (meer) van de geniale ideeën? No problemo, want volgens enkele wetenschappers in Oostenrijk staat de oplossing gewoon in je keuken. Geloof het of niet, maar volgens hen word je creatiever van een glas wijn. Van leuk nieuws gesproken!

Creatieve geest

Halleluja, een groep onderzoekers in Oostenrijk verdiepte zich in de wondere wereld van alcohol. Wat blijkt? Een kleine hoeveelheid drank helpt je om een creatievere geest te ontwikkelen. Grijp nu niet onmiddellijk naar die fles rosé in je koelkast, want alcohol zorgt er ook voor dat je concentratievermogen daalt. Voor wat, hoort wat.

Onderzoek

Voor het onderzoek verdeelden de wetenschappers een aantal proefpersonen in twee groepen. De ene groep kreeg een glas bier, en het andere deel mocht zich gaan uitleven met een placeboversie van het alcoholische drankje. Beide groepen moesten een aantal testen doen. Resultaat? De groep die een druppeltje alcohol in het bloed had, gaf vaker het juiste antwoord, maar diezelfde personen hadden het dan weer moeilijker tijdens de concentratietesten.

Conclusie

Een glas wijn, een biertje of een verfrissende cocktail maakt je dus creatiever tijdens je denkproces, maar de brainstorm mag niet te lang duren, want je concentratievermogen zakt met de minuut.

