Bewezen: Op deze leeftijd ben je het beste in bed

Hoe goed jij bent tussen de lakens, zou volgens recent onderzoek hand in hand gaan met je leeftijd. Daar kunnen we ons wel wat bij voorstellen, aangezien ervaring met de jaren komt. Maar wat is dé leeftijd waarop je het beste in bed bent?

Britse wetenschappers onderzochten deze prangende vraag, door 2000 mannen en vrouwen eens flink aan de tand te voelen. De onderwerpen die aan bod kwamen waren geluk, rijkdom en seks en de conclusie vinden wij best verrassend!

Want je zou denken dat je in je twintiger jaren toch wel echt een goede prestatie in bed neer zou kunnen zetten. Maar de leeftijd waarop je het áller beste bent in bed, blijkt 32 jaar te zijn!

Hoe dit kan? Op deze leeftijd hebben we ons fysieke hoogtepunt bereikt. Ook weten we op deze leeftijd goed wat we willen, op zowel persoonlijk als werk vlak. En dit zorgt ervoor dat we zelfverzekerd in het leven staan en meer tevreden zijn.

En dat uit zich dus ook in bed!

Bron: Glamour

