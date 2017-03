Bewezen: kinderen verkiezen huisdier boven hun broers en zussen

Een broer of zus hebben is ontzettend leuk, want dan heb je altijd iemand waarmee je kunt spelen. Maar uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat kinderen ten alle tijden hun huisdier bóven hun siblings verkiezen. Oeps!

Relatie

Het onderzoek is afkomstig van de Universiteit van Cambridge en de uitkomst is best een beetje aandoenlijk. Hoe de wetenschappers dit verrassende feit hebben onderzocht? Ze ondervroegen allerlei 12-jarigen, over de relatie die ze hebben met hun huisdier in vergelijking met de relatie die ze hebben met hun broers en zussen.

Sterke vriendschap

En wat bleek? De kinderen lieten weten meer affectie te voelen voor hun huisdier dan voor hun broers en zussen. Ook gaven ze aan een betere vriendschap te hebben met hun huisdier. Opvallend is dat de ondervraagde 12-jarigen ook lieten weten meer geheimen met hun huisdier te delen. Maar dat kunnen we wel begrijpen, want een huisdier luistert wel maar oordeelt niet!

Natuurlijk houden kinderen ook van hun broers en zussen, laat dat duidelijk zijn. Maar dat de hond met dierendag – of iedere dag – flink verwend mag worden, staat vast!

Bron: Pure Wow

