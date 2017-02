Bewezen: Deze Italiaanse gewoonte maakt slanker

Als je de komende maanden gemakkelijk een paar kilo’tjes wil verliezen – of je strakke shape na de fit en gezond challenge wil behouden – neem je het beste een voorbeeld aan de Italianen. Inderdaad: de pasta- en pizzaliefhebbers.

De Italianen hebben een gewoonte die volgens onderzoek wel eens hét geheim zou zijn van een betere conditie en een slanker lichaam. De betreffende gewoonte heet passeggiata en betekent in feite niet meer dan ‘korte wandeling’.

Het is een wandeling zonder poespas, er hoeven geen nordic walk-stokken of neonkleurige leggings aan te pas te komen. Gewoon, na elke maaltijd een rondje lopen, keuvelend met je tafelgenoten of simpelweg genietend van het zonnetje. Langer dan 15 minuten hoeft het niet te duren.

Metabolisme

Drie keer per dag zo’n kwartiertje wandelen zou zorgen voor een stabielere bloedsuikerspiegel (minder cravings!) en een verlaging van je stressniveau. Bovendien zou een frisse wandeling na het avondeten zorgen dat je makkelijker in slaap valt en dat je metabolisme bijna ongemerkt stimuleert. Verwacht geen keiharde sixpack of rondere billen, maar wel een fit en gezond lichaam en betere nachtrust – zonder een druppel zweet.

Hondenbezitters: noem het rondje door het park dus in het vervolg passaggiata en neem Fikkie direct na het eten mee naar buiten. Leuk voor hem en goed voor jou!