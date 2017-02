BEWEZEN: Dit is de meest sexy dansbeweging voor vrouwen

Een avondje met vriendinnen op de dansvloer is altijd leuk, maar soms is het even zoeken naar een dansbeweging die bij je past. Of eentje die lekker sexy is zonder dat je als een stripper aan een paal hoeft te gaan hangen. Gelukkig heeft de wetenschap altijd een oplossing, want zij vonden de meest sexy dansmove voor vrouwen.

De wetenschap komt soms met de meest vreemde onderzoeken opdraven maar het laatste exemplaar is toch weer een pareltje. Onderzoekers van de Universiteit van Newcastle gingen namelijk op zoek naar dé meest sexy dansbeweging voor vrouwen. Hiervoor vroegen ze 39 vrouwelijke studenten om te dansen op een uptempo liedje van Robbie Williams en door middel van motion capture-technologie werden deze bewegingen toegevoegd aan een digitale avatar. Deze werden dan getoond aan heteroseksuele mannen en vrouwen die de bewegingen moesten beoordelen op mate van aantrekkelijkheid.

Hips don’t lie

De winnaar? De bewegingen die rechtstreeks vanuit de heupen, dijen en armen gemaakt worden. Shakira zong eerder al dat haar ‘hips don’t lie‘ en dat zou nu bij deze ook bevestigd zijn. Hoe verder je je heupen opzij zwaait, hoe aantrekkelijk anderen je zullen vinden. Ook asymmetrische beenbewegingen waarbij je benen apart van elkaar bewegen en subtiele armbewegingen behaalden hoge scores.

Wil je ook even weten hoe het dan NIET moet? Check dan de onderstaande video!

