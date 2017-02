Bewezen: Dít is de meest aantrekkelijke lipvorm

Wanneer wij iemand moeten noemen wiens lippen wij maar al te graag zouden willen, dan zal al gauw een Doutzen Kroes of Angelina Jolie genoemd worden. Volle lippen lijken nog altijd het ideaalbeeld te zijn, maar hoe zien de ‘perfecte’ lippen er nou eigenlijk uit? Recent gepubliceerd onderzoek in JAMA Facial Plastic Surgery, toont aan dat het een veel natuurlijkere look is dan je zou verwachten.

Onderzoekers van de University of California hebben onderzocht hoe de meest perfecte lippen er volgens de mens uitzien. Hoe ze dat hebben onderzocht? De onderzoekers lieten aan meer dan 400 deelnemers foto’s zien van het en profil gezicht van jonge vrouwen. Bij iedere foto moesten de participanten aangeven welke foto ze het aantrekkelijkste vonden, door ze een cijfer van 1 tot en met 10 te geven.

Eerst werden hen foto’s getoond waarbij de lippen van de vrouwen gemanipuleerd waren, om zo te onderzoeken welke lippen er het meest aantrekkelijk gevonden werden. Heel dun, ontzettend vol of toch er iets tussenin?

Daarna werden er foto’s aan de respondenten getoond, waarbij de boven- en onderlip los van elkaar gemanipuleerd werden. Een volle bovenlip met een smalle onderlip bijvoorbeeld.

En wat bleek? De respondenten gaven aan een natuurlijke look het meest aantrekkelijk te vinden. Ze gaven aan een onderlip die ongeveer twee keer zo vol was dan de bovenlip het mooiste te vinden. En dat is best verrassend, aangezien zoveel mensen tegenwoordig hun bovenlip laten opvullen. Nergens voor nodig dus!

Bekende vrouwen die van nature zulke lippen hebben, zijn onder andere topmodel Miranda Kerr en ook Alessandra Ambrosio is gezegend met een volgens de wetenschap ‘perfect’ paar lippen. Wat vinden jullie de mooiste lippen?

