Bewezen: intelligente mensen vloeken vaker

Beschik jij over een heel scala aan scheldwoorden en gebruik je die te pas en te onpas wanneer het leven soms even niet lijkt mee te zitten? Dat zegt meer over je intellectuele capaciteiten dan je denkt. Ha!

Persoonlijkheidstypes

Een recente studie van de Amerikaanse universiteit van Rochester wijst dit grappige feitje uit. Een duizendtal respondenten werkten mee aan de grootschalige studie. Ze kregen vragen over maar liefst 400 verschillende gewoonten. Die gewoonten werden dan gekoppeld aan hun verschillende persoonlijkheidstypes.

Naakt rondlopen

Enkele opvallende resultaten waren dat intelligentere mensen vaker vloeken, pikanter ontbijten vaker naakt rondlopen in huis. Extraverte mensen rijden dan weer vaker sneller dan 120 km per uur, vertellen weleens een schuine mop, gokken meer en gaan vaker de kroeg in.

De volgende keer dat je nog eens een potje loopt te vloeken, weet je dus hoe het komt. 😉

