Bewezen: IJs eten als ontbijt maakt je slimmer

In het kader van onderzoeken waar we héél blij van worden: ijs eten voor het ontbijt zou je slimmer maken. Kijk, dát zijn onderzoeken die wat ons betreft wel vaken uitgevoerd mogen worden. Kom maar door met die beker Ben & Jerry’s!

Mentale opfrisser

Een recent uitgevoerd Japans onderzoek (oftewel, het beste onderzoek wat er ooit is gedaan!), wijst uit dat het eten van ijs bij het ontbijt je hersenactiviteit zou verbeteren. Hoe dit onderzoek is uitgevoerd? Onderzoeker Yoshihiko Koga van de Japanse Kyorin Universiteit in Tokyo, gaf een groep studenten ijs voor het ontbijt. Daarna liet hij hen een aantal tests doen met betrekking tot hun mentale gezondheid.

Sneller en allerter

En wat bleek? De kandidaten die voordat ze de test gingen maken eerst een kommetje ijs hadden gegeten, maakten de test een stuk sneller en beter dan de deelnemers die géén ijs als ontbijt hadden gehad. Ha!

Ice ice baby

Natuurlijk is dit geen vrijbrief om iedere dag een grote portie ijs naar binnen te lepelen, want gezond is dat natuurlijk ook weer niet helemaal te noemen. Maar mocht je een belangrijk tentamen op de planning hebben staan, is het wellicht een prima plan om te ontbijten met je favoriete ijs. Zeker het proberen waard als je ’t ons vraagt. There is álways room for ice cream!

