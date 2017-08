Bewezen: het jongste kind heeft de veiligste rijstijl

Tijd voor een nieuwe portie wetenschap. Deze keer maken we een einde aan die ellenlange discussies over wie nu dé beste chauffeur van het gezin is. Ben jij de jongste thuis? Dan hebben we goed nieuws voor je!



Volgens het Britse autoverzekeringsbedrijf Privilege Car Insurance zit de jongste van het gezin het veiligst achter het stuur. Het bedrijf ondervroeg 1395 autobestuurders en kwam te weten dat oudere broers of zussen regelmatig te snel rijden, meer boetes krijgen of vaker betrokken geraken in een auto-ongeluk.

De gevreesde cijfers

Uit het onderzoek kwamen interessante cijfers naar voren. Zo drukt bijvoorbeeld 89 procent van de oudste kinderen te hard op zijn gaspedaal, 35 procent krijgt dikwijls een boete onder zijn neus geschoven, 47 procent snijdt de weg van andere chauffeurs af en 46 procent rijdt te vaak over de witte volle lijn. En dat is nog lang niet alles. Maar liefst 30 procent van de oudste broers en zussen geeft toe dat ze hun smartphone achter het stuur gebruiken. Foei!

Deze cijfers liggen verrassend lager bij de jongste telgen van het gezin. Resultaat? De jongste van het gezin is het veiligst in het verkeer.

Ben jij thuis enig kind? Dan hebben wij nog beter nieuws voor jou, want uit het datzelfde onderzoek blijkt dat jongeren zonder broers of zussen nog alerter zijn op de baan.

