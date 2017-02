Bewezen: Het eten van donuts als ontbijt verbetert je geheugen!

Donuts zijn een ware blijmaker. Je kunt ons er áltijd voor wakker maken en stiekem denken we tijdens het eten van onze gezonde ontbijtje ook al aan een knalroze sugar bomb. Recent onderzoek wijst nu uit dat je tegenwoodig best kunt omtbijten met een donut, want het zou namelijk bevordelijk zijn voor je geheugen. Winning!

Donut met glazuur

Kijk, dit is nieuws waar we blij van worden. Wanneer je in plaats van een bakje havermout met fruit of een avocado toast juist kies voor een donut met glazuur, ben je dus eigenlijk best goed bezig. Althans, als we het onderzoek moeten geloven. En dat doen we natuurlijk maar al te graag.

Goed voor de concentratie

In de ochtend kun je soms last hebben van een minder goede concentratie, en ook kan je geheugen je op de vroege ochtend soms wat in de steek laten. Door in de ochtend te starten met een donut, staat je geheugen gelijk op scherp. De zogenaamde sugar kick zou dan flink zijn werk gaan doen, waardoor je plots bergen werkt kunt verzetten.

Nu kunnen we natuurlijk wel massaal aan de donuts gaan iedere ochtend, maar wij geloven toch iets meer in gezonde ontbijtjes en snacka die van nature aanwezige suikers bevatten. Toch kan een donut op zijn tijd écht geen kwaad, want af en toe moet je jezelf gewoon verwennen. Yum!

