Bewezen: een rommelige keuken is slecht voor de lijn

Ruim jij de keuken na het koken direct op of komt het geregeld voor dat jouw keukenblad een slagveld is? Als dat laatste het geval is, kun je daar maar beter gauw verandering in brengen. Want een rommelige keuken schijnt invloed te hebben op de slanke lijn. Oei…

Gewichtstoename

Onderzoekers van het Cornell Food and Brand Lab deden onderzoek naar verschillende factoren die invloed hebben op het gewicht van vrouwen. En de uitkomst is verrassend, want een keuken vol vieze potten en pannen zou zorgen voor gewichtstoename.

Rommelige keuken, rommelig leven?

Hoe dit komt? Je hersenen signaleren een messy keuken als een leven dat compleet op z’n kop staat. Het is al een bende in de keuken, waardoor je volgens dit onderzoek sneller geneigd bent de rest van je geordende leven ook te laten verslappen. En ja, daar valt gezond eten dus ook onder.

Koekjesexperiment

Voor het onderzoek werd een aantal vrouwen gevraagd om in een heel rommelige keuken te gaan zitten, waar de vieze vaat tot aan het plafond opgestapeld stond en de telefoon continu afging. In de keuken stond een grote schaal koekjes, en verrassend genoeg grepen vrouwen in de rommelige keuken binnen tien minuten naar de koekjes. Vrouwen die in een nette keuken moesten wachten, lieten de koekjes veel langer staan en aten aanzienlijk minder koekjes.

Kortom: als je een aantal kilootjes wilt verliezen, is het dus aan te raden om je keuken netjes en schoon te houden. Na het bereiden van je eigengemaakte gezonde prakkie, welteverstaan!

Bron: NSMBL. Beeld: Giphy, Shutterstock