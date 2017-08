Bewezen: een avondje binge watchen verstoort je nachtrust

Je herkent het fenomeen vast en zeker: voor je gaat slapen zet je nog een aflevering van je favoriete serie op, maar plots kijk je al naar de seizoensfinale. Oeps, zonder het goed en wel te beseffen ben je vijf uur verder. Wie dat geregeld meemaakt, slaapt slechter. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de universiteit van Leuven.

Ongezond

Je hebt net een aflevering van ‘Game of Thrones‘ bekeken, maar wil koste wat het kost weten wie er zal sterven en wie er verliefd zal worden. No stress, gewoon op ‘play’ drukken, en de volgende aflevering staat al klaar. Dit fenomeen, beter bekend als binge watchen, komt steeds vaker voor, en helaas is dat niet zo goed voor onze gezondheid.

Wetenschappelijk bewezen

Doctoraatsstudente Liese Exelmans heeft met haar studie het land even op zijn kop gezet. Ze ondervroeg 423 jongeren tussen 18 en 25 jaar over hun kijkgedrag en hun nachtrust. Uit de resultaten blijkt dat maar liefst 80 procent van de ondervraagden vaak binge watcht. Dat is behoorlijk veel…

Slechte slapers

Meer dan 25 procent onder hen doet dat enkele keren per maand, en een op de vijf binge watchers betrapt zichzelf meerdere keren per week op zulk kijkgedrag. Toen Exelmans die resultaten naast de bevindingen van de jongeren die niet binge watchen legde, kwam ze te weten dat een derde van de binge watchers slechter slaapt dan de andere groep.

Schadelijk voor de kwaliteit van de nachtrust

Het slechter slapen komt niet door een gebrek aan slaap, want het merendeel van de ondervraagden slaapt bijna acht uur per nacht. Het is de kwaliteit van de nachtrust die de grote boosdoener is. ‘Wie regelmatig binge watcht, raakt moeilijker in slaap en wordt dan geconfronteerd met slapeloosheid’, vertelt Liese. ‘En die verschijnselen komen niet voor bij ‘gewoon’ tv-kijken.’

Mentale opwinding

Die slapeloosheid komt door de mentale opwinding die kijkers krijgen van een verhaal. Na het bekijken van een paar afleveringen voel je je verbonden met een personage en ben je constant bezig met het scenario. De meeste afleveringen eindigen trouwens met een cliffhanger, waardoor je absoluut het vervolg wil zien. Wanneer je dan onder de lakens ligt, spoken er duizenden vragen over de serie door je hoofd.

Heb je net een kijkmarathon achter de rug? Ga dan niet meteen slapen, maar probeer eerst even tot rust te komen. Dat kan zelfs door gewoon een halfuurtje tv te kijken. Wil jij voorgoed komaf maken met je slapeloosheid? Dan is het antwoord heel simpel: stop met binge watchen.

