Bewezen: daarom begint je ooglid soms te trillen

Is het jou ook al eens overkomen? Je staat rustig met iemand te praten en opeens begint je ooglid te trillen. Je kunt proberen wat je wilt, maar tegenhouden kun je het niet. Dankzij onze Britse collega’s bij The Sun weten we eindelijk hoe dit komt én hoe we het kunnen laten stoppen.



Meestal begint ons ooglid te trillen als we veel stress hebben. Ja, stress is de boosdoener van veel kwaaltjes. Maar volgens dokter Matthew Palmer wordt deze vervelende kwestie ook nog door andere zaken opgewekt, zoals cafeïne, suiker en alcohol.

De trillingen worden veroorzaakt door kleine spieren en zenuwen die plots een eigen leven leiden rondom het oog. Gelukkig zijn deze trekjes niet schadelijk voor de gezondheid.

Bye bye trilling

Dokter Matthew Palmer legt ook uit hoe je deze vervelende trilling kunt vermijden. ‘Probeer stressvolle situaties uit de weg te gaan. Geniet van de rust en streef naar een lagere inname van suikers.’

Bron: The Sun

