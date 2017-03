Deze beginnersfouten maakt iedere yoga newbie- en zo voorkom je ze!

Net begonnen met het volgen van yogalessen? Good for you! De eerste lessen kunnen echter best een flinke kluif zijn, waarbij je in de knoop raakt met je armen en benen. Daarom delen we vandaag de vijf meest gemaakte beginnersfouten – en bieden we natuurlijk ook een oplossing. Namaste!

Doorgaan wanneer je pijn voelt

Dit is een fout die iedere yoga rookie maakt, want pijn is fijn, toch? Nou, niet wanneer het op yoga aankomt. Wanneer je pijn voelt in een bepaalde houding, kun je beter niet doorduwen. Kom liever even uit de houding en gun jezelf een momentje rust. En probeer het dan nóg een keer. Wees lief voor jezelf!

Vergeten te ademen

Kun jij je ook zo irriteren aan de persoon naast je, die zo luidruchtig ademt tijdens de yogales? Wij ook! Maar eigenlijk zou je zijn voorbeeld moeten volgen. Want goed ademhalen zorgt ervoor dat je spieren genoeg zuurstof krijgen, waardoor je gemakkelijker in bepaalde houdingen kunt zitten. Ook maakt diep ademhalen je rustig. En da’s precies het doel van yoga!

Jezelf met anderen vergelijken

Oh, het is zo moeilijk om compleet zen te zijn met wie je bent. Al helemaal als je net begint met yoga en omgeven bent door allerlei super flexibele dames in strakke yogabroekjes. Toch raden we je aan om op jezelf te focussen, want ieder persoon is anders. Door je niet te vergelijken met anderen, ben je sneller trots en tevreden met wat je tijdens de les hebt geleerd en bereikt. You will get there!

Teveel eten voor de les

Op een lege maag kun je niet functioneren, maar met een (té) volle maag verandert yoga in een oncomfortabel gebeuren. Want wanneer je een grote maaltijd hebt gegeten, is je lichaam meer bezig met het verteren daarvan dan met het ontspannen van je spieren. Houdingen voelen niet fijn aan, ademen zal minder vrij voelen en je kunt zelfs last krijgen van winderigheid. Oei. Snack dus liever een banaantje of een handje noten voor de les.

Te snel opgeven

Ieder begin is moeilijk. Een eerste yogales kan heel erg demotiverend werken, al helemaal als je merkt dat je geen enkele houding in een keer onder de knie hebt. Dit is echter heel normaal! Zet dus even door, want je zult verstelt staan van hoe snel je progressie maakt. You can do this!

Bron: Pure Wow

