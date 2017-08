Back to basic: we zijn klaar met online daten

Volgens datingexperts hebben we het helemaal gehad met apps en online daten. Nepprofielen, mensen die zich anders voordoen dan ze zijn en allerhande perikelen. In de zoektocht naar een partner gaan we terug naar de basics.

Uitgeswipet

Eens werden de datingapps verheerlijkt en beweerden we bij hoog en laag dat we daar onze prins op het witte paard zouden vinden. Nu lijkt die droom voorbij. Steeds minder mensen maken gebruik van datingapps en geloven er niet hun ware liefde te kunnen vinden.

Uit onderzoek blijkt dat slechts één vijfde van de mensen die online datet ook daadwerkelijk een serieuze relatie aan de app overhoudt. Relatie-expert Nichi Hodgson geeft aan steeds meer klachten te horen over de apps. “Het werkt gewoon niet meer. De gebruikers zijn het zat om genegeerd te worden of geconfronteerd te worden met teleurstellingen.’

Dates

Steeds vaker laten we de apps links liggen en gaan we weer op de ouderwetse tour. We laten vrienden of vriendinnen een date voor ons regelen, of gaan naar feestjes of de kroeg om onze geliefde tegen het lijf te lopen.

Bron: DailyMail