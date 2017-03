Als je zwarte koffie drinkt heb je meer kans op sadistische trekjes

Ben jij een groot liefhebber van een cappuccino met cacaopoeder, of start jouw ochtend niet goed zonder een dubbele espresso? Uit recent onderzoek blijkt dat de manier waarop jij jouw koffie drinkt, meer over je persoonlijkheid zegt dan je zou denken!

Verrassende uitkomst

De Universiteit van Innsbruck in Oostenrijk heeft onderzoek gedaan naar de connectie tussen karakter en koffie. Uit het onderzoek kwam een verrassende uitkomst naar voren, want het blijkt dat er een relatie is tussen bittere smaakvoorkeuren en negatieve karaktereigenschappen. Oei…

Vragenlijst

Hoe dit onderzoek is uitgevoerd? De onderzoekers lieten vijfhonderd mensen een uitgebreide vragenlijst invullen, die ging over hun smaakvoorkeuren en karaktereigenschappen. Het eerste deel van de test ging over smaakvoorkeuren, waarbij de deelnemers etenswaren met de smaken zoet, zuur, zout en bitter met een cijfer moesten beoordelen.

Agressie en geweld

Vervolgens moesten de deelnemers allerlei vragen beantwoorden over hun persoonlijkheid, en dan voornamelijk met betrekking tot agressie of geweld. Ook moesten ze invullen hoe het gesteld was met hun verbale en fysieke sadisme. Al deze gegevens werden gebundeld en vergeleken, en daar kwam deze verrassende uitkomst uit.

Bittere persoonlijkheid

De conclusie? Mensen die een voorkeur hebben voor bitter eten of drinken – zoals bier, radijsjes of zwarte koffie – , hebben vaker een bittere persoonlijkheid. Nu hoef je natuurlijk niet gelijk alleen maar mierzoete dingen te gaan eten om zo lief mogelijk te zijn, maar het is wel een verrassend onderzoek, toch?

Bron: NSMBL

