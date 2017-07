Alcohol drinken verbetert je geheugen (volgens deze studie dan)

Na heel veel drankjes is het soms moeilijk om je te herinneren wat de avond ervoor is gebeurd. Dat het drinken van alcohol je geheugen kan verbeteren, kunnen we ons dan ook maar lastig voorstellen.

Toch ondervond een studiegroep van de Universiteit van Exeter dat mensen die alcohol dronken na het studeren, zich beter konden herinneren wat ze hadden geleerd. Toch maar een glaasje wijn na het leren dus!

Woordjes leren

In het project kregen 88 mensen de opdracht om woorden te onthouden. De ene helft hiervan mocht zo veel drinken als ze wilden na het studeren, terwijl de andere helft nuchter moest blijven. De volgende dag kwamen ze weer samen om dezelfde opdracht uit te voeren. Wat bleek? De groep die lekker aan de drank mocht, deed het beter dan de groep die niks had gedronken.

Drink met mate(n)

Alhoewel het allemaal klinkt als een droom die uitkomt, is de studie wel maar onder 88 mensen gehouden: niet bepaald representatief. Ook geven de onderzoekers aan dat deze mogelijke positieve kant aan drinken zeker niet alle negatieve effecten kan overschaduwen. Het kan je geheugen ietsje beter maken, maar of het nu opweegt tegen al die gaten na een avondje doorzakken…

Bron: Metro.co.uk