AHA: Daarom smaakt eten zo veel beter als je dronken bent

Grote kans dat jij gisteravond de béste kapsalon uit je leven gegeven hebt – of de allerlekkerste burger ooit. Of de smeuigste pizza. Grote kans ook dat je dronken was.

Waarom is het toch dat als je dronken bent je zin hebt in letterlijk alles en dat een late night snack bovendien stukken beter smaakt? Waar je normaal niet per se warm loopt voor kipnuggets, zijn ze tijdens een dronken schranspartijtje ineens de allerbeste snack die je ooit hebt gehad en betrap je jezelf zelfs op het overwegen van een tweede portie.

Hormonen

Wetenschappers doen al jaren onderzoek naar het fenomeen. Hoe kan het dat mensen na een voedzame maaltijd en een extra dosis calorieën – waar alcohol spijtig genoeg vol mee zit – toch nog zin hebben in letterlijk alles wat los en vast zit?

Simplistisch gezegd heeft het alles te maken met de hormonen die onze hongergevoelens reguleren. De stoffen in alcohol onderdrukken deze, waardoor je brein helemaal in de war is raakt en je constant denkt dat je honger hebt. Je hebt dus geen trek – je dénkt dat alleen maar.

Of je je deze informatie nog gaat herinneren als je in het holst van de nacht vier Vietnamese loempia’s staat te bestellen, valt te bezien, maar een gewaarschuwd mens telt alvast voor twee.

Bron: Cosmopolitan