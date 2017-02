7 x etenswaren die helpen tegen rugpijn

Als je het ons vraagt, is rugpijn toch wel een van de meest vervelende dingen die er bestaan. Oké, naast regen en kou en een flinke griep onder de leden hebben. Gelukkig is er voor veel dingen een oplossing, en zo ook voor rugpijn. Want het schijnt dat je door bepaalde dingen te éten, je rugpijn kunt verminderen.

Als massages niet helpen, kruiken hun werk niet meer doen en je langzaam lijkt op een oud omaatje met een bochel, dan is het tijd om je voedingspatroon eens onder de loep te nemen. De drie voedingsdeskundigen Shona Wilkinson, Dr. Marilyn Glenville en Cassandra Barns delen dat het belangrijkste in het bestrijden van pijn, het verminderen van ontstekingen is. En dat doe je door bepaalde dingen te eten!

Chiazaad

Deze superfood heb je waarschijnlijk al wel vaak langs zien komen, maar wat de werking ervan is wist je wellicht nog niet. Wat blijkt? Deze superfood heeft wel degelijk superpowers, want het zaadje zit boordevol omega 3. En laat dat nou net ontstekingsremmend werken!

Bessen

Niet alleen zijn bessen – frambozen, blauwe bessen, aardbeien – heel erg lekker en zoet (om over de zomerkriebels die ze met zich meebrengen maar te zwijgen), ze zouden ook nog eens goed tegen rugpijn werken. Want bessen zit veel anthocyanen, wat dus ontstekingsremmend werkt. En wanneer je de ontsteking aanpakt, zal de rugpijn ook verminderen.

Ananas

Nog zo’n zomerse vrucht die ons gelijk doet dagdromen over tropische oorden. Maar dat is nog niet alles, want in ananas zit een bepaald enzym genaamd bromelaïne, wat die vervelende ontstekingen in je rug ook te lijf gaat. Bye pain!

Bietjes

Je houdt ervan of vindt ze totaal niet lekker, maar een ding is zeker: bietjes zijn reuze gezond! Naast dat ze flink veel ijzer bevatten, zit er in de rode groente ook nog een stofje met de naam betalaïnen. En – surprise – ook dit stofje werkt ontstekingsremmend. Een salade met geitenkaas, walnoten én bietjes is wat ons betreft een prima maaltje om die rugpijn mee te bestrijden. Yum!

Rode kool

Nog zo’n rode groente die wonderen zou doen voor je rug. Net als bietjes bevat rode kool ook veel anthocyanen. Een schepje extra rode kool eten wanneer je met rugklachten op de bank ligt is dus geen slecht idee!

Donkergroene bladgroenten

In deze categorie vallen onder andere snijbieten, boerenkool en spinazie. Allemaal lekker als basis voor een grote salade, maar ook in een winterse stamppot of zomerse smoothie zijn deze bladgroenten heerlijk te verwerken. Ze bevatten allemaal carotenoïden en flavonoïden, die wederom ontstekingen tegen gaan.

Oranje groenten

Ook groenten die oranje gekleurd zijn, werken goed om de rugpijn te verminderen. Denk bijvoorbeeld aan wortels of zoete aardappel. Maar ook pompoen valt in deze categorie. De oranje gekleurde groenten bevatten veel carotenoïden, wat een natuurlijke ontstekingsremmer is. Daarnaast geven groenten in deze kleur je imuunsysteem ook nog eens een ware boost. Vavavond maar een pompoensoepje maken?

